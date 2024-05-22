Раскрыто, может ли человек заразиться птичьим гриппом

Эксперты в области здравоохранения говорят, что, поскольку у людей мало иммунитета к этому вирусу, это может вызвать пандемию. Но лишь при условии, что вирус изменится настолько, что сможет легко передаваться от человека к человеку.

Более высокий риск заражения птичьим гриппом и у тех, кто работает в тесном контакте с больными птицами или другими больными животными без средств индивидуальной защиты.

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