Раскрыто, может ли человек заразиться птичьим гриппом

Раскрыто, может ли человек заразиться птичьим гриппомВот что известно учёным
Птичий грипп — это группа вирусов, поражающих в первую очередь птиц. Этот вирус затрагивает лёгкие и дыхательные пути.
Обычно птичий грипп возникает у птиц, но есть и случаи, когда его подхватили люди. Это произошло в результате контакта с больными или мёртвыми животными.
Эксперты в области здравоохранения говорят, что, поскольку у людей мало иммунитета к этому вирусу, это может вызвать пандемию. Но лишь при условии, что вирус изменится настолько, что сможет легко передаваться от человека к человеку.
Более высокий риск заражения птичьим гриппом и у тех, кто работает в тесном контакте с больными птицами или другими больными животными без средств индивидуальной защиты.
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