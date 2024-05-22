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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 мая 2024, 09:00
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Раскрыто, может ли человек заразиться птичьим гриппом

Вот что известно учёным
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, птичий грипп всё ещё почти не опасен для людей. Вообще человек редко заражается этой болезнью, а большинство таких случаев во всём мире связаны с прямым контактом с животным.
Раскрыто, может ли человек заразиться птичьим гриппом
© Unsplash/CC0 Public Domain

Птичий грипп — это группа вирусов, поражающих в первую очередь птиц. Этот вирус затрагивает лёгкие и дыхательные пути.

Обычно птичий грипп возникает у птиц, но есть и случаи, когда его подхватили люди. Это произошло в результате контакта с больными или мёртвыми животными.

Раскрыто, может ли человек заразиться птичьим гриппом
© pressfoto

Эксперты в области здравоохранения говорят, что, поскольку у людей мало иммунитета к этому вирусу, это может вызвать пандемию. Но лишь при условии, что вирус изменится настолько, что сможет легко передаваться от человека к человеку.

Более высокий риск заражения птичьим гриппом и у тех, кто работает в тесном контакте с больными птицами или другими больными животными без средств индивидуальной защиты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.