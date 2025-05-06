Раскрыто, можно ли есть просроченный творог

Раскрыто, можно ли есть просроченный творогВот что важно об этом знать
Департамент здравоохранения и социальных служб США отмечает: творог, который хранится в холодильнике при безопасной температуре +4,4 градуса по Цельсию или ниже, нужно употребить в течение двух недель, если он не вскрыт. Если же упаковка уже открыта, то его нужно съесть в течение недели.
Тем не менее если творог хранился в самой холодной части холодильника или если его ещё не открывали, то у вас есть немного больше времени, прежде чем он действительно испортится.
Если у творога лишь слегка изменился вкус, то его лучше не употреблять в чистом виде, а использовать в рецептах. Например, для приготовления лазаньи или яичницы.
Испорченный творог имеет отчётливый кислый вкус. Также у него неприятный запах, а ещё на его поверхности может образовываться плесень. В этом случае лучше продукт выбросить.
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