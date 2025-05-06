Раскрыто, можно ли есть просроченный творог

Департамент здравоохранения и социальных служб США отмечает: творог, который хранится в холодильнике при безопасной температуре +4,4 градуса по Цельсию или ниже, нужно употребить в течение двух недель, если он не вскрыт. Если же упаковка уже открыта, то его нужно съесть в течение недели.

Тем не менее если творог хранился в самой холодной части холодильника или если его ещё не открывали, то у вас есть немного больше времени, прежде чем он действительно испортится.