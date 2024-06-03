Раскрыто, насколько быстро человек теряет мышечную массу, когда прекращает тренироваться

Раскрыто, насколько быстро человек теряет мышечную массу, когда прекращает тренироватьсяОб этом рассказал тренер
Потеря мышечной массы (мышечная атрофия) может начаться на удивление быстро при прекращении тренировок. Значительная потеря мышечной массы обычно происходит в течение двух-трёх недель бездействия. На это могут влиять различные факторы, особенно образ жизни. При этом спортсмены и те, у кого изначально было больше мышц, могут терять их медленнее, чем те, кто менее физически подготовлен.
Примерно спустя две недели после окончания тренировок синтез мышечного белка начинает замедляться. К трём-четырём неделям может наступить заметная мышечная атрофия, сопровождающаяся снижением силы и выносливости.
Однако распознать потерю мышечной массы может быть сложно, так как это не происходит в одночасье. Одним из первых признаков этого процесса может быть снижение силы. Вам может стать сложнее, чем раньше, таскать тяжести или подниматься по лестнице.
Кроме того, вы можете заметить, что мышцы стали у вас менее выраженными, а количество жира прибавилось.
Ещё один явный признак потери мышечной массы — заметное снижение уровня энергии. Вы можете чувствовать себя более уставшим после занятий, которые раньше вас не утомляли.
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