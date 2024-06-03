Раскрыто, насколько быстро человек теряет мышечную массу, когда прекращает тренироваться

Однако распознать потерю мышечной массы может быть сложно, так как это не происходит в одночасье. Одним из первых признаков этого процесса может быть снижение силы. Вам может стать сложнее, чем раньше, таскать тяжести или подниматься по лестнице.

Кроме того, вы можете заметить, что мышцы стали у вас менее выраженными, а количество жира прибавилось.

Ещё один явный признак потери мышечной массы — заметное снижение уровня энергии. Вы можете чувствовать себя более уставшим после занятий, которые раньше вас не утомляли.

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