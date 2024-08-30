Раскрыто, насколько на самом деле вредны для здоровья ультраобработанные продукты

На самом деле уровень обработки сам по себе не определяет, является эта пища здоровой или нет. К примеру, значительной обработке подвергаются тофу, йогурт, цельнозерновой хлеб, детские смеси, но также это очень питательные продукты.

Кроме того, исследования, в ходе которых предполагается, что диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов связаны с негативными последствиями для здоровья, не могут точно объяснить причину вреда этой пищи организма. Возможно, этот вред связан с продуктами, а возможно — с образом жизни людей.

Ультраобработанная пища обычно содержит больше натрия, насыщенных жиров и сахара, а также меньше клетчатки и белка. Но неясно, являются ли эти питательные вещества движущей силой негативного воздействия такой еды на организм.

В ходе одного исследования 2019 года выяснилось, что участники, когда придерживались диеты с ультраобработанными продуктами, потребляли примерно на 500 ккал в сутки больше, чем когда употребляли необработанную пищу. Также они набрали 1 кг за период исследования, тогда как с рационом, состоящем из необработанных продуктов, теряли 1 кг.

В целом ассортимент ультраобработанных продуктов питания очень широк. Вместо отказа от них лучше обращать внимание на ингредиенты в составе пищи.

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