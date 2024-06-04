Раскрыто, нужно ли после покупки стирать одежду

Опубликовано 04 июня 2024, 20:15
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Раскрыто, нужно ли после покупки стирать одеждуВот какие риски для здоровья существуют
Вещи в магазинах при покупке обычно выглядят чистыми. Но, может быть, их лучше постирать перед тем, как носить?
Новая одежда кажется на первый взгляд чистой. Однако это впечатление может быть обманчивым. На вещах могут накапливаться загрязнения, бактерии, пыль, химические вещества. Они могут привести к развитию болезней, особенно если человек склонен к аллергии и имеет слабый иммунитет.
Часто производители для улучшения внешнего вида одежды применяют различные химические компоненты. Они способны вызвать аллергическую реакцию.
Кроме того, одежду до вас могли примерять в магазине другие люди. Это повышает риск передачи бактерий и микробов от человека к человеку.
Обязательно нужно после покупки стирать такие вещи, как нижнее, постельное бельё, одежда, которая непосредственно контактирует с кожей.