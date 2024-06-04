Раскрыто, нужно ли после покупки стирать одежду

Новая одежда кажется на первый взгляд чистой. Однако это впечатление может быть обманчивым. На вещах могут накапливаться загрязнения, бактерии, пыль, химические вещества. Они могут привести к развитию болезней, особенно если человек склонен к аллергии и имеет слабый иммунитет.

Часто производители для улучшения внешнего вида одежды применяют различные химические компоненты. Они способны вызвать аллергическую реакцию.