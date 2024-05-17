Раскрыто, нужны ли поливитамины беременным

По словам экспертов, по большей части поливитамины во время беременности — это трата денег. В худшем случае существует риск, что они могут навредить женщине и её ребёнку.

Согласно официальным рекомендациям по питанию, принимать нужно только две добавки до и во время беременности. Это фолиевая кислота и йод.

Добавку фолиевой кислоты рекомендуется принимать за месяц до зачатия и в течение первых трёх месяцев беременности. Рекомендуемая доза — 400 микрограммов в сутки. Это снизит вероятность дефектов нервной трубки (например, расщелины позвоночника) у новорождённого. Также потребность в фолиевой кислоте остаётся высокой на протяжении всей беременности.