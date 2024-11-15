Раскрыто, от какого напитка нужно отказаться для профилактики развития деменции

Чтобы снизить риск возникновения старческого слабоумия, ограничьте потребление алкоголя. Обзор 2024 года показал, что чрезмерное употребление спиртного ускоряет старение мозга. Эта же группа учёных обнаружила, что подобные напитки способствуют развитию когнитивных нарушений.

Мэгги Мун, магистр наук, сертифицированный диетолог, подтверждает, что для снижения вероятности развития деменции нужно пить алкоголь в ограниченных количествах. Перебор с алкоголем создаёт окислительный стресс, приводит к повреждению нейронов, которые способны привести к снижению когнитивных способностей и деменции. И это касается людей всех возрастов.