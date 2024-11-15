Раскрыто, от какого напитка нужно отказаться для профилактики развития деменции

Раскрыто, от какого напитка нужно отказаться для профилактики развития деменцииИли хотя бы пить его в умеренных количествах
Чтобы снизить риск возникновения старческого слабоумия, ограничьте потребление алкоголя. Обзор 2024 года показал, что чрезмерное употребление спиртного ускоряет старение мозга. Эта же группа учёных обнаружила, что подобные напитки способствуют развитию когнитивных нарушений.
Мэгги Мун, магистр наук, сертифицированный диетолог, подтверждает, что для снижения вероятности развития деменции нужно пить алкоголь в ограниченных количествах. Перебор с алкоголем создаёт окислительный стресс, приводит к повреждению нейронов, которые способны привести к снижению когнитивных способностей и деменции. И это касается людей всех возрастов.
Алкоголь повышает риск возникновения старческого слабоумия, так как влияет на работу мозга. В результате он не может нормально функционировать. Научно доказано, что длительное воздействие алкоголя способно навсегда изменить химию сигналов мозга. Это и играет роль в развитии деменции.
Также спиртные напитки усиливают воспаление, изменяя микробиом кишечника.
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