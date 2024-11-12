Раскрыто, почему капуста вызывает газы в животе

По словам эксперта Саманты Маклеод, капуста вызывает газообразование по нескольким причинам. Во-первых, в ней есть клетчатка. Она не полностью переваривается, а перемещается в толстый кишечник, где расщепляется бактериями. Побочный эффект этого процесса — газы.

Также капуста содержит рафинозу. Эту разновидность углеводов нам особенно трудно переваривать. Организм просто не способен полностью расщепить этот сахар. После того, как он попадает в толстую кишку, он ферментируется. Это вызывает ещё больше газа.

Если вы любите капусту, то вот три способа уменьшить газообразование, вздутие живота и дискомфорт после того, как вы её съедите.

Приготовьте капусту. Её можно варить, готовить на пару, запекать. В результате она легче будет перевариваться и усваиваться.