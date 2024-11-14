Вот шесть причин, по которым кокосовая вода подходит для утоления жажды.

Содержит электролиты. В кокосовой воде есть натрий, магний, кальций и калий. Они нужны для поддержания баланса количества воды в организме, перемещения отходов в клетки и из них, работы мышц и нервов. Особенно важно их получать после длительной интенсивной тренировки, а также после рвоты и диареи.

Снижает кровяное давление. Одна чашка кокосовой воды содержит 400 мг калия. Научно доказано, что богатая калием диета снижает артериальное давление и поддерживает здоровье сердца.

Защищает организм от свободных радикалов. Антиоксиданты в кокосовой воде помогают в борьбе со свободными радикалами. Это нестабильные молекулы, способные повредить ДНК и вызвать рак.