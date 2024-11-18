Раскрыто, почему люди часто просыпаются в 3 часа ночи и что с этим можно сделать

Исследования Национального института здоровья (NIH) показывают, что во время ночного сна мы проходим через несколько циклов. Каждый из них длится около 80−100 минут. В это время чередуются фазы быстрого и медленного сна. Глубже всего мы спим в первую половину ночи, а к трём утра наступает более лёгкая фаза. Поэтому и проснуться в это время для нас не составляет труда. Также между 2 и 4 часами ночи в организме начинает вырабатываться гормон стресса. Он готовит нас в пробуждению утром. Если человек сам по себе тревожный, то это может привести к тому, что он проснётся раньше.

Гормоны могут также сильно влиять на сон женщин. К примеру, многие из них чаще просыпаются из-за гормональных колебаний в период до менструации или в первые дни месячных. У мужчин тоже наблюдаются изменения в уровне гормонов с возрастом. Поэтому они тоже нередко просыпаются по ночам.

Зависит сон и от окружения, образа жизни. Например, если в вашу комнату попадает свет, то вы можете хуже спать. То же самое касается шума. Он нарушает сон, даже если мы этого не осознаём.