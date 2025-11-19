Раскрыто, почему люди так боятся змей

По мнению заслуженного профессора антропологии Линн А. Исбелл, наше отношение к змеям имеет древнюю историю и восходит к эволюционному прошлому. Уникальные условия, в которых жили приматы (бодрствовали ночью, а днём отдыхали на деревьях), позволили им расширить своё зрительное восприятие, чтобы избежать поедания змеями. Учёные обнаружили также, что приматы Африки и Азии, где обитают кобры, выработали определённый иммунитет к яду этих змей.

По-видимому, сегодня у приматов осталась биологическая тенденция воспринимать змей как угрозу. Даже макаки-резусы, рождённые и выросшие в неволе, реагируют на змей с «пугливым интересом».