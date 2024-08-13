Раскрыто, почему мы можем не ощущать запах собственных духов

Опубликовано 13 августа 2024, 18:45
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Раскрыто, почему мы можем не ощущать запах собственных духовЗначит ли это, что парфюм выбран удачно?
Существует мнение, что если человек не чувствует на себе запах духов, то они ему подходят. Но так ли это на самом деле?
Каждый из нас замечал, что через какое-то время после нанесения духов мы перестаём чувствовать их запах. Объясняется это обонятельной адаптацией. Другими словами, мы можем «привыкнуть» к определённому запаху, благодаря чему освободится место для восприятия новых запахов.
Этот механизм играет главную роль в способности человека адаптироваться к запахам, которые постоянно меняются. Это крайне важно для выживания.
Что касается духов, то если вы перестали ощущать на себе их аромат, это не значит, что они вам подходят. Это просто говорит о том, что ваша обонятельная система в норме. Поэтому лучше поинтересуйтесь у окружающих, чувствуют ли они запах духов и как он раскрывается для них.