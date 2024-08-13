Раскрыто, почему мы можем не ощущать запах собственных духов

Каждый из нас замечал, что через какое-то время после нанесения духов мы перестаём чувствовать их запах. Объясняется это обонятельной адаптацией. Другими словами, мы можем «привыкнуть» к определённому запаху, благодаря чему освободится место для восприятия новых запахов.

Этот механизм играет главную роль в способности человека адаптироваться к запахам, которые постоянно меняются. Это крайне важно для выживания.