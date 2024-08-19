Раскрыто, почему наши домашние животные так на нас похожи

В ходе исследования Рой и Кристенфельд отобрали фотографии 45 собак и их владельцев. Затем эти снимки учёные показали случайным людям, которые смогли с высокой точностью сопоставить домашних животных и людей.

Специалисты пришли к нескольким выводам. Прежде всего, люди зачастую выбирают собак, которые на них похожи. Также чем дольше питомец и его владелец живут вместе, тем сильнее они начинают походить друг на друга. Наконец, глубокая эмоциональная связь между животным и его хозяином приводит к синхронизации их внешности и поведения.

Другая работа, проведённая в Японии, подтвердила, что у собак и их владельцев часто имеются схожие манеры и выражения лица.