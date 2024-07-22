Раскрыто, почему прогулка после еды так полезна для здоровья

Раскрыто, почему прогулка после еды так полезна для здоровьяИ для этого не нужно ходить быстро
Эксперты сходятся в мнении, что в идеале лучше идти на прогулку в течение получаса после еды. Исследования показали значительное улучшение показателей сахара в крови и других так называемых кардиометаболических факторов риска, когда люди не стояли на месте или сидели после приёма пищи, а ходили.
Нет никаких чётких правил относительно того, как долго вам следует ходить. Даже короткая, неспешная прогулка может принести пользу. Учёные обнаружили улучшение здоровья у людей даже при ходьбе в медленном темпе в течение двух-пяти минут. Ещё больше поможет 15-минутная прогулка после каждого приём пищи. Но чтобы эффект сохранялся, гулять нужно регулярно.
Научно доказано, что такая прогулка после еды помогает контролировать уровень сахара в крови, может улучшить здоровье сердца, сон. Вы даже сможете при помощи этого быстрее похудеть.
Одно исследование показало, что люди теряли больше сантиметров в области живота и веса при двух 25-минутных прогулках, чем при одной 50-минутной.
Также ходьба после еды улучшает настроение и психическое здоровье. Исследования показывают, что 20-минутная прогулка пять дней в неделю может значительно снизить риск возникновения депрессии. Другая работа продемонстрировала, что короткой прогулки всего три дня в неделю хватило для уменьшения симптомов тревоги, депрессии и стресса.
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