Раскрыто, почему прогулка после еды так полезна для здоровья

Научно доказано, что такая прогулка после еды помогает контролировать уровень сахара в крови, может улучшить здоровье сердца, сон. Вы даже сможете при помощи этого быстрее похудеть.

Одно исследование показало, что люди теряли больше сантиметров в области живота и веса при двух 25-минутных прогулках, чем при одной 50-минутной.

Также ходьба после еды улучшает настроение и психическое здоровье. Исследования показывают, что 20-минутная прогулка пять дней в неделю может значительно снизить риск возникновения депрессии. Другая работа продемонстрировала, что короткой прогулки всего три дня в неделю хватило для уменьшения симптомов тревоги, депрессии и стресса.

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