Раскрыто, почему так много людей сейчас получают травмы на электровелосипедах и электросамокатах

Раскрыто, почему так много людей сейчас получают травмы на электровелосипедах и электросамокатахУчёные это связывают с несколькими причинами
По данным Национальной ассоциации городских транспортных служб, на электровелосипедах и электросамокатах с 2010 года было совершено не менее полумиллиарда поездок.
В рамках исследования учёные обнаружили, что часто травмы были связаны с более рискованным поведением, таким как употребление алкоголя и отказ от использования защитных шлемов.
Кроме того, анализ показал, что водители электросамокатов чаще получают внутренние травмы, а водители обычных самокатов — травмы рук, запястий и кистей.
Специалисты связывают рост количества травм, полученных во время поездок на электросамокатах и электровелосипедах, с несколькими факторами. Это доступность транспортных средств (на них легко можно сесть и поехать), недостаток руководств по тому, как правильно ими пользоваться, довольно большая скорость (до 48 км/ч).