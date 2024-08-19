Раскрыто, почему так много людей сейчас получают травмы на электровелосипедах и электросамокатах

По данным Национальной ассоциации городских транспортных служб, на электровелосипедах и электросамокатах с 2010 года было совершено не менее полумиллиарда поездок.

В рамках исследования учёные обнаружили, что часто травмы были связаны с более рискованным поведением, таким как употребление алкоголя и отказ от использования защитных шлемов.

Кроме того, анализ показал, что водители электросамокатов чаще получают внутренние травмы, а водители обычных самокатов — травмы рук, запястий и кистей.