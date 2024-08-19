Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 августа 2024, 02:15
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Раскрыто, почему так много людей сейчас получают травмы на электровелосипедах и электросамокатах

Учёные это связывают с несколькими причинами
Результаты недавнего исследования показали, что в США резко увеличилось количество травм и госпитализаций, связанных с электровелосипедами и скутерами. В частности, при езде на электрических велосипедах это число почти удваивалось ежегодно с 2017 по 2022 год: с 751 до 23 493, а при езде на электросамокатах за тот же период возросло на 45%: с 8 566 до 56 847.
Раскрыто, почему так много людей сейчас получают травмы на электровелосипедах и электросамокатах
© Alex Rennie/CNN Underscored

По данным Национальной ассоциации городских транспортных служб, на электровелосипедах и электросамокатах с 2010 года было совершено не менее полумиллиарда поездок.

В рамках исследования учёные обнаружили, что часто травмы были связаны с более рискованным поведением, таким как употребление алкоголя и отказ от использования защитных шлемов.

Кроме того, анализ показал, что водители электросамокатов чаще получают внутренние травмы, а водители обычных самокатов — травмы рук, запястий и кистей.

Раскрыто, почему так много людей сейчас получают травмы на электровелосипедах и электросамокатах
© halbergman / Getty Images

Специалисты связывают рост количества травм, полученных во время поездок на электросамокатах и электровелосипедах, с несколькими факторами. Это доступность транспортных средств (на них легко можно сесть и поехать), недостаток руководств по тому, как правильно ими пользоваться, довольно большая скорость (до 48 км/ч).