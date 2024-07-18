Раскрыто, почему у нас краснеют щёки

Когда девушки слушали, как они поют в караоке, у них краснели щёки и их температура повышалась. При этом в мозге активировалась V доля в мозжечке и левая околоцентральная долька большого мозга. Характерно это для синхронизации на ранних стадиях при обработке в зрительной коре.

Результаты эксперимента подтвердили, что истинной является вторая точка зрения. То есть краснеем мы из-за эмоционального возбуждения. Помимо этого, у девушек появлялся румянец на щеках, когда они смотрели на пение других людей. Подобным образом проявлялось сочувствие.

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