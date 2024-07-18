Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2024, 20:15
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Раскрыто, почему у нас краснеют щёки

Об этой особенности известно очень мало
Существует две основные гипотезы, которые объясняют появление румянца. Одна заключается в том, что щёки краснеют из-за сложной цепочки мыслительных процессов. Например, когда нам становится стыдно из-за чего-то. Другая гипотеза состоит в том, что наше лицо в некоторых ситуациях краснеет спонтанно от эмоционального напряжения.
© Ta-nya/Getty Images

В ходе нового исследования учёные решили узнать, что происходит в нашем мозгу, когда мы краснеем. Результаты опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Участвовали в эксперименте 63 девушки в возрасте 16-20 лет. Затем часть людей отсеялась. В итоге учёные проанализировали информацию о 40 добровольцах.

Раскрыто, почему у нас краснеют щёки
© National Institute on Aging, National Institutes of Health

Когда девушки слушали, как они поют в караоке, у них краснели щёки и их температура повышалась. При этом в мозге активировалась V доля в мозжечке и левая околоцентральная долька большого мозга. Характерно это для синхронизации на ранних стадиях при обработке в зрительной коре.

Результаты эксперимента подтвердили, что истинной является вторая точка зрения. То есть краснеем мы из-за эмоционального возбуждения. Помимо этого, у девушек появлялся румянец на щеках, когда они смотрели на пение других людей. Подобным образом проявлялось сочувствие.

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