Раскрыто, почему яркий свет вызывает у нас чихание

Известно, что чихательный рефлекс из-за яркого света встречается у ¼ населения Земли. Проявляется он уже во младенческие годы. Шведские учёные выяснили, что он также передаётся по наследству.

По мнению учёных, наиболее вероятно существование следующего механизма, который запускает чихание при ярком свете. Зрительный нерв находится близко к тройничному, который отвечает за чувствительность лица, включая слизистую носа. В результате при сильной стимуляции зрительного нерва этот импульс отчасти переходит на тройничный нерв и создаёт иллюзию раздражения в полости носа.