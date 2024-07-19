Раскрыто, помогает ли оливковое масло защититься от похмелья

Предполагается, что оливковое масло обволакивает желудок и замедляет всасывание алкоголя. Это уменьшает симптомы похмелья. Однако это всё не имеет под собой научной основы и должно восприниматься с большой долей скептицизма.

Жирная пища действительно может в некоторой степени задержать всасывание алкоголя, но эффективность этой практики сомнительна. Всасывание алкоголя в основном происходит в тонком кишечнике, а около 20% спиртного всасывается в желудке. Это значит, что даже если оливковое масло замедлит первоначальное всасывание в желудке, то большая часть алкоголя всё равно будет всасываться позже в процессе пищеварения.