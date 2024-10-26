Раскрыто, помогает ли рыбий жир поддержать здоровье сердца

Когда специалисты сосредоточились на сердечных приступах, то обнаружили статистически значимое снижение риска их возникновения на 28% для взрослых, принимающих омега-3, по сравнению с плацебо в общей популяции исследования. А у тех, кто изначально ел мало рыбы, риск снизился на 40%. Наибольшая польза от приёма добавок омега-3 для снижения вероятности сердечного приступа была у людей, которые употребляли мало рыбы, афроамериканцев (снижение на 77%), а также у тех, кто имел два или более факторов риска развития сердечных заболеваний (снижение на 44%).

Но проблема в том, что мы ещё многого не знаем о том, как влияет на здоровья омега-3 или рыбий жир. Например, неизвестно, какие рецептурные формы омега-3 или добавки с рыбьим жиром на самом деле борются с болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, какие именно жирные кислоты в рыбьем жире отвечают за его предполагаемый полезный для сердца эффект, какие механизмы при этом задействованы.

Также некоторые исследования показывают, что существуют потенциальные риски, связанные с добавками рыбьего жира. Это загрязнение тяжёлыми металлами (ртутью); окисление масла, содержащегося в капсулах рыбьего жира, что может повысить вероятность закупорки артерий. В высоких дозах рецептурные омега-3 и добавки рыбьего жира могут увеличить риск мерцательной аритмии, из-за которой сердце бьётся быстрее и повышается риск возникновения кровотечения.

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