Раскрыто, помогают ли утяжелители для запястий действительно укрепить руки

Эксперты отмечают, что утяжелители для запястий действительно могут принести пользу здоровью, но не совсем так, как утверждают многие пользователи TikTok.

Утяжелители для запястий могут создать дополнительное сопротивление движениям рук. В результате возникает большая нагрузка для тела, чем если бы вы выполняли упражнения только с собственным весом. Однако нагружают такие утяжелители мышцы рук и плеч лишь до определённой степени. Чтобы стать ещё сильнее, чаще всего вам придётся поднимать более тяжёлые веса.