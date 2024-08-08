Раскрыто, помогают ли витамины восстановить цвет волос при седине

Нехватка витаминов как истинная причина поседения встречается довольно редко. Но дефицит определённых веществ может ускорить этот процесс: витамина В12, D, кальция, меди, цинка, железа.

Обзор исследований показывает, что правильный прием добавок может обратить вспять преждевременное поседение у людей с дефицитом определённых веществ. В том числе витамина В12, D, железа.

Некоторых добавки продаются как пищевые добавки от седины, однако не существует исследований, которые бы доказали, что они работают. Кроме того, приём слишком большого количества витаминов и минералов может привести к другим проблемам с волосами. Это выпадение волос (при избытке витамина А).

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