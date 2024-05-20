Раскрыто, сколько чернослива нужно есть в день для сохранения здоровья костей

Результаты исследования, опубликованного в The Journal of Nutrition, показали, что употребление всего одной горстки чернослива может уменьшить маркеры воспаления, связанные с потерей костной массы у женщин в постменопаузе. Для проведения этой работы привлекли 183 женщины в возрасте от 55 до 75 лет. Некоторые из участниц ели 50 г чернослива (пять-шесть штук) в сутки, а некоторые — в два раза больше. Ещё одна группа не употребляла чернослив совсем.

Команда учёных собрала образцы крови в начале исследования и через 12 месяцев. Они оценили уровни провоспалительных цитокинов у участниц.