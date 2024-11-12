Раскрыто, сколько дней в неделю нужно тренировать руки для наращивания мышц

Опубликовано 12 ноября 2024, 00:001 мин.
Раскрыто, сколько дней в неделю нужно тренировать руки для наращивания мышцОб этом рассказал тренер
Чтобы накачать руки, нужно правильно определить частоту тренировок. При этом отдых в фитнесе так же важен, как и занятия в зале.
Ронни Гарсия из Blink Fitness рекомендует выполнять упражнения для наращивания мышц рук два-три раза в неделю. Так вы сможете добиться заметной рельефности мышц.
Регулярные тренировки дадут стимуляцию для роста мышц без перетренированности. Кроме того, мышцы увеличиваются и во время отдыха.
Гарсия рекомендует выполнять от 10 до 20 подходов в неделю на каждую группу мышц. Важно медленно увеличивать со временем количество повторений, вес и интенсивность тренировок.
Чтобы одновременно задействовать сразу несколько групп мышц, попробуйте комплексные упражнения. Например, отжимания, тяги, жим лёжа.
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Источник:Eat This, Not That
Автор:Валерия Филимонова