Раскрыто, сколько дней в неделю нужно тренировать руки для наращивания мышц

Гарсия рекомендует выполнять от 10 до 20 подходов в неделю на каждую группу мышц. Важно медленно увеличивать со временем количество повторений, вес и интенсивность тренировок.

Чтобы одновременно задействовать сразу несколько групп мышц, попробуйте комплексные упражнения. Например, отжимания, тяги, жим лёжа.

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