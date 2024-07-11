Раскрыто, сколько подходов нужно выполнять для наращивания мышечной массы

Для наращивания мышечной массы нужно поднимать тяжести в диапазоне, который стимулирует гипертрофию мышц. Часто золотая середина в этом случае находится между 8 и 12 повторениями за подход.

Решающее же значение для набора мышц имеют вес, который вы поднимаете, и ваш прогресс с течением времени.

Для максимизации роста мышц вам нужно понимать, сколько рабочих подходов на группу мышц вам нужно каждую неделю. Исследования показывают, что для гипертрофии оптимально — это 10+ подходов на группу мышц еженедельно.

Что касается повторений, то лучшей схемой нагрузки будет восемь-двенадцать повторений за подход. Нагрузку поддерживать при этом нужно в пределах от 60% до 80% от вашего 1ПМ (максимум повторений).

Наиболее эффективно тренировать каждую группу мышц два раза в неделю.

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