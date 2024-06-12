Раскрыто, сколько шагов нужно проходить в день для улучшения здоровья

Ключевой момент для поддержания здоровья — это не количество шагов, а сосредоточение внимания на целях в области здоровья и фитнеса, стремление добавить больше активности в свой день.

Вместо того, чтобы пытаться пройти 10 тысяч шагов в день, делайте просто больше шагов, чем накануне. Если человек ведёт малоподвижный образ жизни, то для него даже 3 тысячи шагов станут прогрессом.