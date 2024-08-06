Раскрыто, сколько воды нужно пить для избежания обезвоживания

Раскрыто, сколько воды нужно пить для избежания обезвоживанияВот что по этому поводу говорят учёные
При высоких температурах из организма вымывается вода. Это уменьшает объём крови и заставляет сердце работать интенсивнее. Также обезвоживание или сильная потеря жидкости ограничивает потоотделение, что может привести к перегреву. В самом безобидном случае резкий скачок температуры тела может вызвать болезненные мышечные спазмы у людей, занимающихся спортом на открытом воздухе.
Однако человек может столкнуться и с серьёзным состоянием — тепловым истощением. Оно может прогрессировать до потенциально смертельного состояния — теплового удара.
Среди обычных симптомов теплового истощения выделяют обильное потоотделение, усталость и тошноту. Тепловой удар возникает, когда температура тела достигает 40 градусов Цельсия и выше. Сопровождается это спутанностью сознания, потерей сознания и судорогами.
Основные организации здравоохранения советуют женщинам выпивать от 1,6 до 2,1 литра воды в день, а мужчинам — от двух до трех литров. Но эти цифры увеличиваются в жару. Человек, который получает достаточное количество жидкости, должен мочиться каждые два-три часа, и его моча, как правило, должна быть бледно-желтой. Хотя иногда диета и лекарства меняют цвет мочи.
Тем, кто в сильную жару находится на улице, нужно каждые 30 минут выпивать стакан воды.
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