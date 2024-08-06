Раскрыто, сколько воды нужно пить для избежания обезвоживания

При высоких температурах из организма вымывается вода. Это уменьшает объём крови и заставляет сердце работать интенсивнее. Также обезвоживание или сильная потеря жидкости ограничивает потоотделение, что может привести к перегреву. В самом безобидном случае резкий скачок температуры тела может вызвать болезненные мышечные спазмы у людей, занимающихся спортом на открытом воздухе.

Однако человек может столкнуться и с серьёзным состоянием — тепловым истощением. Оно может прогрессировать до потенциально смертельного состояния — теплового удара.

Среди обычных симптомов теплового истощения выделяют обильное потоотделение, усталость и тошноту. Тепловой удар возникает, когда температура тела достигает 40 градусов Цельсия и выше. Сопровождается это спутанностью сознания, потерей сознания и судорогами.