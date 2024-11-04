Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 ноября 2024, 05:15
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Раскрыто, у кого самый высокий IQ в мире в 2024 году

И это Теренс Тао
Самые высокие показатели IQ, когда-либо зафиксированные, находятся между 200 и 250. Однако важно понимать, что интеллект в целом оценить довольно трудно. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers In Systems Neuroscience, утверждает: результаты тестов на интеллект часто неправильно понимаются и могут быть неправильно использованы.
Раскрыто, у кого самый высокий IQ в мире в 2024 году
© iStock

Нужно понимать, что показатель IQ не является единицей измерения. То есть человек с IQ 130 не умнее на 30% человека, чей IQ составляет 100. Кроме того, за десятилетия в тестировании на IQ произошли изменения. Поэтому сложно сравнивать результаты, полученные в разное время.

Теоретически предела для показателя IQ нет. Часто 200 рассматривается как пиковый показатель, но некоторые люди его превзошли.

Теренс Тао

Теренс Тао

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Сейчас самый высокий IQ в мире имеет Теренс Тао. Это самый молодой профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 9 лет он изучал исчисление на университетском уровне, а в 16 лет начал работу над докторской диссертацией в Принстоне.

К настоящему времени Тао опубликовал 17 книг, более 300 научных работ и с 2021 года входит в состав Совета советников президента Джо Байдена по науке и технологиям.