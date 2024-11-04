Раскрыто, у кого самый высокий IQ в мире в 2024 году

Нужно понимать, что показатель IQ не является единицей измерения. То есть человек с IQ 130 не умнее на 30% человека, чей IQ составляет 100. Кроме того, за десятилетия в тестировании на IQ произошли изменения. Поэтому сложно сравнивать результаты, полученные в разное время.

Теоретически предела для показателя IQ нет. Часто 200 рассматривается как пиковый показатель, но некоторые люди его превзошли.