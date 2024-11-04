Раскрыто, у кого самый высокий IQ в мире в 2024 году

Раскрыто, у кого самый высокий IQ в мире в 2024 годуИ это Теренс Тао
Нужно понимать, что показатель IQ не является единицей измерения. То есть человек с IQ 130 не умнее на 30% человека, чей IQ составляет 100. Кроме того, за десятилетия в тестировании на IQ произошли изменения. Поэтому сложно сравнивать результаты, полученные в разное время.
Теоретически предела для показателя IQ нет. Часто 200 рассматривается как пиковый показатель, но некоторые люди его превзошли.
Сейчас самый высокий IQ в мире имеет Теренс Тао. Это самый молодой профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 9 лет он изучал исчисление на университетском уровне, а в 16 лет начал работу над докторской диссертацией в Принстоне.
К настоящему времени Тао опубликовал 17 книг, более 300 научных работ и с 2021 года входит в состав Совета советников президента Джо Байдена по науке и технологиям.