Раскрыто, у жителей каких регионов мозг стареет быстрее

По итогам исследования выяснилось, что у людей с болезнью Альцгеймера или другими видами деменции разрыв между возрастом мозга и реальным их возрастом был больше, чем у тех, кто имел умеренные когнитивные нарушения или был здоров.

В среднем у испытуемых из латиноамериканских и карибских стран этот разрыв оказался больше, чем у жителей других стран. Связано это, по мнению экспертов, с тем, что там у жителей большой разрыв по социальному и экономическому положению.

Также у женщин, которые проживали в странах с высоким гендерным неравенством, мозговозрастной разрыв выше, чем у мужчин, которые жили там же.