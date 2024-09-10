Раскрыто, у жителей каких регионов мозг стареет быстрее

Раскрыто, у жителей каких регионов мозг стареет быстрееНа это влияет множество факторов
Согласно «мозговым часам» быстрее всего стареет мозг у женщин, жителей стран Латинской Америки и стран с большим социальным неравенством. По словам Агустина Ибаньеса, автора исследования, нейрофизиолога из Университета Адольфо Ибаньеса в Сантьяго, возраст мозга связан с местом проживания человека, его профессией, социально-экономическим положением, уровнем загрязнения окружающей среды.
Результаты нового исследования опубликованы были 26 августа в журнале Nature Medicine.
Учёные рассматривали старение мозга через диагностику функциональной связанности. Она представляет собой степень взаимодействия различных частей мозга друг с другом. Для этого специалисты проанализировали данные жителей 15 стран: Мексики, Кубы, Колумбии, Перу, Бразилии, Чили, Аргентины, США, Великобритании, Ирландии, Китая, Японии, Италии, Турции, Греции.
По итогам исследования выяснилось, что у людей с болезнью Альцгеймера или другими видами деменции разрыв между возрастом мозга и реальным их возрастом был больше, чем у тех, кто имел умеренные когнитивные нарушения или был здоров.
В среднем у испытуемых из латиноамериканских и карибских стран этот разрыв оказался больше, чем у жителей других стран. Связано это, по мнению экспертов, с тем, что там у жителей большой разрыв по социальному и экономическому положению.
Также у женщин, которые проживали в странах с высоким гендерным неравенством, мозговозрастной разрыв выше, чем у мужчин, которые жили там же.