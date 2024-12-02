Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 декабря 2024, 18:45
1 мин.

Раскрыто, улучшает ли говяжий жир состояние кожи

Вот что показывают исследования
Некоторые блогеры в соцсетях утверждают, что говяжий жир способен вылечить всё: от сухой кожи до акне. Но так ли это в действительности?
Раскрыто, улучшает ли говяжий жир состояние кожи
© getty images

Согласно статье, опубликованной в журнале Cureus, жир обладает увлажняющим и терапевтическим действием, может увеличивать количество жирных кислот в коже. По словам Элизабет Бахар Хаушманд, доктора медицины, сертифицированного дерматолога из Далласа, штат Техас, говяжий жир потенциально способен помочь сухой коже в качестве увлажняющего средства. Об этом она сообщила в электронном письме изданию Verywell. Тем не менее нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность нанесения этого жира на кожу.

Раскрыто, улучшает ли говяжий жир состояние кожи

© Photo Illustration: Michela Buttignol; Getty Images

Сейчас говяжий жир используется как ингредиент в некоторых мылах и других средствах по уходу за кожей. Однако в ходе экспериментов на животных выяснилось, что эти средства могут вызвать раздражение. Неясно, связано это с говяжьим жиром или другими ингредиентами, отмечает Синди Вассеф, доктор медицины, доцент Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона при Университете Ратгерса.

При этом Хаушманд предупреждает: если у вас жирная кожа или она склонна к возникновению прыщей, то говяжий жир может привести к ещё большему числу высыпаний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.