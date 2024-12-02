Раскрыто, улучшает ли говяжий жир состояние кожи

Сейчас говяжий жир используется как ингредиент в некоторых мылах и других средствах по уходу за кожей. Однако в ходе экспериментов на животных выяснилось, что эти средства могут вызвать раздражение. Неясно, связано это с говяжьим жиром или другими ингредиентами, отмечает Синди Вассеф, доктор медицины, доцент Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона при Университете Ратгерса.

При этом Хаушманд предупреждает: если у вас жирная кожа или она склонна к возникновению прыщей, то говяжий жир может привести к ещё большему числу высыпаний.

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