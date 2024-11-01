Раскрыто, уничтожаются ли питательные вещества в продуктах при их приготовлении

Приготовление пищи действительно может повлиять на количество в ней питательных веществ. К большей потере этих веществ приводят жарка и кипячение по сравнению с приготовлением на пару и в микроволновке. Об этом сказал Хафиз М. Ризван Абид, магистр наук, преподаватель и технолог пищевой промышленности.

Кроме того, переваривание может негативно повлиять на питательную ценность большинства овощей, а лёгкое обжаривание или готовка на пару помогает сохранить в них множество питательных веществ, цвет и вкус.

Питательные вещества, количество которых может уменьшиться при приготовлении еды

Водорастворимые витамины. Это витамин C и витамины группы B, включая тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновую кислоту (B5), пиридоксин (B6), фолиевую кислоту (B9) и кобаламин (B12). Они особенно чувствительны к теплу. Мясо, птица и рыба могут потерять часть витаминов, если готовить эти продукты при длительном воздействии высоких температур. Сохранить их питательные свойства можно при помощи варки, запекания или медленного приготовления. Также рекомендуется употреблять в сыром виде или после слабой химической обработки брокколи, шпинат и болгарский перец.

Некоторые антиоксиданты. Одно исследование показало, что кипячение цветной капусты привело к потере антиоксидантов. Та же самая работа продемонстрировала, что кипячение моркови увеличило биодоступность каротиноидов, но снизило общую концентрацию полифенолов и антиоксидантную активность (то, насколько хорошо антиоксиданты защищают организм от окислительного повреждения). Больше всего антиоксидантов сохраняется в цветной капусте и моркови, которые приготовлены в микроволновке или на пару в течение 15 минут.

Омега-3 жирные кислоты. Полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3, которые содержатся в жирной рыбе (лосось, скумбрия, сардины), очень чувствительны к теплу. Для их сохранения попробуйте запекать, готовить на пару или варить эту рыбу.