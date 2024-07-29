Раскрыто, в чём совы лучше жаворонков

Новое масштабное британское исследование показало, что у людей с хронотипом «совы» наблюдаются «более высокие» когнитивные функции по сравнению с теми, кто встает рано. Это выяснили специалисты из Имперского колледжа в Лондоне.

По словам исследователей, «жаворонки» постоянно демонстрировали самые низкие когнитивные баллы в обеих когортах. Эти баллы стали выше у промежуточных хронотипов, а выше всего они были у вечерних.