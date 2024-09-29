Раскрыто, в какое время суток лучше всего употреблять углеводы

Исследования показывают, что если вы станете есть углеводы утром, то это поможет контролировать уровень энергии, уровень сахара в крови. Вечером же в умеренных количествах эти вещества позволяют снизить уровень стресса и быстрее заснуть. Точное же количество углеводов, которое вам нужно потреблять, индивидуально.

Потребление углеводов утром может дать вашему телу и мозгу энергию. Исследования показывают, что употребление сложных углеводов (таких как киноа или бананы) в начале дня улучшает память, поддерживает здоровое старение.

Научные работы показывают, что люди, которые регулярно завтракают, как правило, имеют более здоровую диету в целом. Это связано с тем, что они склонны потреблять углеводы вместе с макронутриентами, которые содержат больше клетчатки.

Наконец, добавление к завтраку углеводов позволит вам регулировать уровень сахара в крови. Это особенно важно для диабетиков.