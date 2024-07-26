Раскрыто, в каком возрасте спортсмены-олимпийцы достигают пика физической формы

Учёные собрали набор данных о результатах карьеры по годам от каждого легкоатлета, который принимал участие в индивидуальном виде спорта на Олимпиаде с Игр 1996 года в Атланте. Учитывались всего пять факторов. Это пол, национальность, тип мероприятия, как долго спортсмен тренировался на элитном уровне и был ли это олимпийский год.

Выяснилось, что средний возраст участия легкоатлетов-олимпийцев оставался на удивление стабильным как для мужчин, так и для женщин за последние три десятилетия. Это чуть меньше 27 лет. После 27 лет вероятность того, что пик формы спортсмена ещё впереди, составляет всего 44%. С каждым же годом эта цифра снижается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.