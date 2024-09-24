Раскрыто, вреден или полезен для здоровья бекон

Порция из двух ломтиков бекона является хорошим источником витамина B12 и ниацина. Также она содержит небольшое количество других витаминов группы B. Эти витамины помогают преобразовывать пищу в энергию и помогают в формировании красных кровяных телец.

Бекон — богатый источник селена, жизненно важного для здоровья мозга. Научно доказано, что селен повышает уровень антиоксидантов в мозге и защищает организм от окислительного стресса и воспаления. Исследования связывают низкое потребление селена с пищей и снижением показателей некоторых когнитивных функций у пожилых.

Если вы любите бекон, то вам не нужно от него отказываться. Главное — употребляйте его время от времени, в небольших количествах и в рамках здоровой сбалансированной диеты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.