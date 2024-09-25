Раскрыто, вызывает ли кофе обезвоживание

Содержание кофеина в кофе может служить причиной его обезвоживающего потенциала. Кофеин работает как мочегонное средство. То есть он увеличивает выработку мочи, приводит к более значительной потере жидкости.

Если вы пьёте много кофе и мало воды, то можете столкнуться с симптомами обезвоживания. Усугубить это состояние могут кофейные напитки с добавлением сахара или алкоголя. То же самое касается жаркого климата, интенсивной физической активности.

Клинические данные показывают, что мочегонное действие кофе довольно слабое. Особенно для тех, кто употребляет этот напиток регулярно.

Некоторые исследования определяют умеренное потребление кофе как 3−4 чашки в день. Это даёт менее 400 мг кофеина, то есть побочных эффектов у вас не будет.

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