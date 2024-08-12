Раскрыто, вызывает ли пластик аутизм

В ходе недавнего исследования выяснилось, что один из факторов возникновения аутизма — это воздействие БФА в утробе матери. Это исследование состояло из нескольких частей, в том числе их экспериментов с людьми и мышами.

Учёные рассмотрели группу из 1074 австралийских детей. Примерно 50% из них были мальчиками. У 43 детей (29 мальчиков и 14 девочек) был диагностирован аутизм в возрасте от семи до 11 лет (средний возраст — девять лет).

Также эксперты собрали анализы мочи у 847 матерей на поздних сроках беременности и измерили в них количество БФА. Выяснилось, что существует связь между высоким уровнем БФА у матерей и повышенным риском аутизма у мальчиков с низкой активностью ароматазы. Правда, девочек с диагнозом аутизм и низким уровнем ароматазы было слишком мало для анализа.

Помимо этого, команда учёных изучала влияние БФА на мышей. Специалисты пришли к выводу, что высокие уровни этого вещества могут подавлять фермент ароматазу, что приводит к изменению выработки эстрогена и изменению характера роста нейронов в мозге мышей.

Кроме того, всё же утверждать, что БФА вызывает аутизм, нельзя. В рамках проведённого исследования не все дети женщин с БФА в моче страдали аутизмом, поэтому одного воздействия этих пластиков недостаточно, чтобы вызвать эту болезнь. Вероятно, есть ряд факторов, включая генетику, которые способствуют этому.

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