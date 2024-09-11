Раскрыто, зачем человеку нужны мочки ушей

У млекопитающих вместе с развитием среднего уха (кости которого со временем уменьшились и превратились в молоточек, наковальню, стремечко) в процессе эволюции происходило изменение внешней части уха. В результате у ночных хищников, которые в основном ориентируются на слух, ушные раковины большие и имеют сложную форму, а у тех, кто живёт в подземных норах, они маленькие или их нет вообще.

Но что насчёт мочек ушей? Какая у них функция? Существует несколько гипотез, объясняющих это. Согласно одной из них, мочки связаны с терморегуляцией. То есть они могут участвовать в отдаче избытка тепла организмом. Но вряд ли этот эффект является значительным, поскольку размер мочек небольшой.