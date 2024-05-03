Раскрыто, зачем врачи рекомендуют есть так много овощей

Вместе с тем ряд недавних исследований даже показал, что для снижения риска возникновения болезней сердца и вероятности ранней смерти нужно съедать около 10 порций фруктов и овощей в день.

Но почему многие не соблюдают эти рекомендации? Диеты с высоким содержанием жиров, сахара и зерновых, как правило, более доступны, чем здоровый рацион с высоким содержанием фруктов и овощей. Кроме того, стоят фрукты и овощи дороже и портятся быстрее, чем обработанные продукты. На их приготовление уходит больше времени и нужно для этого больше навыков.

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