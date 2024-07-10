Раскрыты главные ошибки при жарке шашлыка

Раскрыты главные ошибки при жарке шашлыкаВсего их десять
Неправильный маринад. Рекомендуется использовать маринад с кислотой (уксус, лимонный сок) и специями. Мариновать мясо необходимо 2−3 часа.
Неровные куски. Нарезайте мясо на куски одинакового размера.
Слишком высокая температура. Нужно дождаться, чтобы угли покрылись белым пеплом.
Частое переворачивание. Рекомендуется переворачивать мясо каждые 4−5 минут.
Использование жидкости для тушения пламени. Применяйте для этого пульверизатор с водой или же отодвигайте от пламени мясо.
Отсутствие предварительного прогрева углей. Убедитесь, что угли покрылись белым пеплом. Обычно это занимает 20−30 минут.
Перенасыщение шампуров. Между кусками мяса должно оставаться пространство.
Неправильное использование специй. Добавляйте соль и специи в умеренных количествах. Перед добавлением к мясу также пробуйте маринад.
Неправильный выбор древесины. Возьмите древесину вишни, яблони или уголь для жарки мяса. Рекомендуется избегать смолистых пород.
Отсутствие учёта времени на отдых мяса. После жарки мясо должно отдохнуть 5−10 минут под фольгой.