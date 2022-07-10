Раскрыты главные причины развития болезни Альцгеймера

Как отмечает генеральный директор и основатель компании Tover Хестер Ле Риш, деменция включает в себя более 50 самых разных типов болезней, связанных с головным мозгом. Болезнь же Альцгеймера представляет собой самый распространённый тип деменции.

Среди симптомов болезни Альцгеймера выделяются проблемы с памятью, сложности с выполнением бытовых дел, путаница в месте или во времени. Это именно те признаки заболевания, о которых, по мнению доктора Ганди, нужно знать.

Так из-за чего же возникает болезнь Альцгеймера? Есть факторы, которые повышают риск её развития.