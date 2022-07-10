Раскрыты главные причины развития болезни Альцгеймера

Раскрыты главные причины развития болезни АльцгеймераО них рассказали специалисты
Как отмечает генеральный директор и основатель компании Tover Хестер Ле Риш, деменция включает в себя более 50 самых разных типов болезней, связанных с головным мозгом. Болезнь же Альцгеймера представляет собой самый распространённый тип деменции.
Среди симптомов болезни Альцгеймера выделяются проблемы с памятью, сложности с выполнением бытовых дел, путаница в месте или во времени. Это именно те признаки заболевания, о которых, по мнению доктора Ганди, нужно знать.
Так из-за чего же возникает болезнь Альцгеймера? Есть факторы, которые повышают риск её развития.
По словам медика, среди этих факторов - возраст, наследственность, серьёзная травма головы, нездоровый образ жизни, а также привычки, из-за которых возникает ожирение, повышенное давление и/или сахарный диабет. Кроме того, у женщин чаще встречается болезнь Альцгеймера, чем у мужчин.
Ле Риш называет такие причины развития болезни Альцгеймера, как возраст (чем старше, тем выше риск развития слабоумия), нездоровый образ жизни (употребление алкоголя, курение, недостаток физической активности), генетика.
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