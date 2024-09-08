Раскрыты неожиданные преимущества сплетен для здоровья

Но сплетни — это палка о двух концах. Большая часть научных работ в целом сосредоточена на том, для чего люди распускают сплетни. В своей самой безобидной форме они создают чувство связанности и принадлежности. С другой стороны, если то, чем вы делитесь, вредит другому человеку, то вы можете испытывать чувство вины. Вы также можете беспокоиться из-за последствий того, что вы делаете.

Сплетни могут быть жизненно важны для тех, кто их слушает. Например, информация о том, что коллега может уйти с работы, может мотивировать собеседника взяться за сложные, достойные повышения задания. Для новичка в группе сплетни могут быть бесценны.

Как минимум одно исследование показало, что сплетни могут быть полезны. Учёные обнаружили, что большая часть сплетен с 2015 по 2020 год в городе Риаче (юг Италии) обсуждалась между людьми разных этнических групп, что способствовало укреплению общественных отношений.

Одним из самых полезных результатов сплетен является то, что они помогают людям лучше понимать поведение других. Учёные также обнаружили, что в реальной жизни большинство сплетен были «новостными», то есть не плохими и не хорошими. Например, люди говорили о том, что кто-то обручился или у кого-то родился внук.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.