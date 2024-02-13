Раскрыты польза и вред для здоровья клубники в шоколаде

Шоколад. Его польза связана с какао-бобами, которые содержат много антиоксидантов полифенолов. Самым полезным для здоровья считается шоколад с высоким содержанием какао и низким содержанием сахара. Тёмный шоколад, как показывают клинические исследования, снижает уровень сахара в крови натощак, уровень «плохого» холестерина у тех, кто живёт с диабетом, может снижать кровяное давление у людей с нормальным и повышенным давлением.

Тем не менее шоколад в любом виде — это высококалорийная пища, в которой много сахара ми жиров. Особенно вредных насыщенных жиров. Потенциально сочетание шоколада и клубники при чрезмерном его употреблении может способствовать увеличению веса и возникновению других проблем со здоровьем.

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