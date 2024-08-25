Раскрыты польза и вред для здоровья маринованных огурцов

¼ маринованных огурцов всего 5 ккал и почти нет витаминов (кроме витамина К). В целом таком огурце содержится витамин А, С, калий, кальций.

Нельзя забывать, что в маринованных огурцах довольно много натрия.

Один из способов получить маринованные огурчики — это ферментация. В результате продукт будет содержать и полезные бактерии. Например, полезный пробиотик Lactobacillus. Однако большая часть огурцов, которые продаются в магазинах, неферментированные.