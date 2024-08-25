Раскрыты польза и вред для здоровья маринованных огурцов

Раскрыты польза и вред для здоровья маринованных огурцовОб этом важно знать
¼ маринованных огурцов всего 5 ккал и почти нет витаминов (кроме витамина К). В целом таком огурце содержится витамин А, С, калий, кальций.
Нельзя забывать, что в маринованных огурцах довольно много натрия.
Один из способов получить маринованные огурчики — это ферментация. В результате продукт будет содержать и полезные бактерии. Например, полезный пробиотик Lactobacillus. Однако большая часть огурцов, которые продаются в магазинах, неферментированные.
Одно более раннее исследование показало, что в небольших дозах рассол не повышает уровень электролитов в крови. Также он вряд ли облегчает мышечные судороги, поскольку не может восполнить количество натрия, потерянного с потом. Из-за уксусной кислоты рассол ещё и препятствует опорожнению желудка.
При этом другая научная работа показала, что в действительности рассол предотвращал возникновение судорог, которые вызваны электрической стимуляцией у людей с обезвоживанием.
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