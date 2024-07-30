Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 июля 2024, 06:00
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Раскрыты последствия для организма при ходьбе каждый день

Их перечислили тренеры
Привычка регулярно ходить полезна для ума, тела и души. Вот какие преимущества для организма это даёт.
Раскрыты последствия для организма при ходьбе каждый день
© Pittsburgh Earth Day

Вы сожжёте больше калорий. Исследования показывают, что ходьба может сжигать даже больше калорий, чем бег трусцой.

Вы уменьшите количество жира в организме. Эффект ходьбы зависит от того, сколько калорий вы потребляете каждую неделю и сколько их сжигаете в целом. Это может замедлить скорость набора жира или ускорить его потерю.

Вы сделаете свои икры выносливее. При ходьбе задействуются различные мышцы, включая икроножные.

Раскрыты последствия для организма при ходьбе каждый день
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

У вас может понизиться артериальное давление. Исследования показывают, что гипертония способствует развитию заболеваний сердца.

Вы увеличите плотность костей. Результаты научной работы, опубликованные в The American Journal of Medicine, показали, что здоровые женщины в постменопаузе, которые проходили около 1 мили (1,6 км) в день, имели большую плотность костей во всем теле по сравнению с женщинами, которые проходили более короткие расстояния.

Вы повысите выносливость мышц, отвечающих за осанку. Когда вы стоите прямо и идете, вы подсознательно используете мышцы тела для поддержания осанки.

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