Раскрыты последствия для организма при ходьбе каждый день

Раскрыты последствия для организма при ходьбе каждый деньИх перечислили тренеры
Вы сожжёте больше калорий. Исследования показывают, что ходьба может сжигать даже больше калорий, чем бег трусцой.
Вы уменьшите количество жира в организме. Эффект ходьбы зависит от того, сколько калорий вы потребляете каждую неделю и сколько их сжигаете в целом. Это может замедлить скорость набора жира или ускорить его потерю.
Вы сделаете свои икры выносливее. При ходьбе задействуются различные мышцы, включая икроножные.
У вас может понизиться артериальное давление. Исследования показывают, что гипертония способствует развитию заболеваний сердца.
Вы увеличите плотность костей. Результаты научной работы, опубликованные в The American Journal of Medicine, показали, что здоровые женщины в постменопаузе, которые проходили около 1 мили (1,6 км) в день, имели большую плотность костей во всем теле по сравнению с женщинами, которые проходили более короткие расстояния.
Вы повысите выносливость мышц, отвечающих за осанку. Когда вы стоите прямо и идете, вы подсознательно используете мышцы тела для поддержания осанки.
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