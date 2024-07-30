Раскрыты последствия для организма при ходьбе каждый день

Вы сожжёте больше калорий. Исследования показывают, что ходьба может сжигать даже больше калорий, чем бег трусцой.

Вы уменьшите количество жира в организме. Эффект ходьбы зависит от того, сколько калорий вы потребляете каждую неделю и сколько их сжигаете в целом. Это может замедлить скорость набора жира или ускорить его потерю.

Вы сделаете свои икры выносливее. При ходьбе задействуются различные мышцы, включая икроножные.