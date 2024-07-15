Раскрыты последствия экстремальной жары для человеческого организма

Из-за теплового стресса кровь приливает к коже, сердце начинает работать активнее. Особенно опасно это для людей с болезнями сердца.

При жаре может быть нарушена и работа почек. Это подвергает риску людей с почечной недостаточностью. Также дышать в такую погоду становится труднее, а горячий влажный воздух может спровоцировать симптомы астмы или ухудшить их. Вредные токсины могут проникнуть и в кровоток.

Перенапряжение во время сильной жары способно привести к растяжениям мышц, судорогам и рабдомиолизу. Последнее заболевание может повредить почки и вызвать нерегулярное сердцебиение.

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