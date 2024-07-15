Раскрыты последствия экстремальной жары для человеческого организма

Раскрыты последствия экстремальной жары для человеческого организмаБудьте осторожны
Экстремальная жара подразумевает температуру выше 32,2 градусов Цельсия в сочетании с высокой влажностью. Это всё может нанести значительный ущерб внутренним системам организма и даже привести к отказу органов.
Охлаждаться нам помогает пот, который испаряется с кожи. Но в слишком влажную погоду они испаряется не так эффективно, поэтому тело обезвоживается.
Из-за теплового стресса кровь приливает к коже, сердце начинает работать активнее. Особенно опасно это для людей с болезнями сердца.
При жаре может быть нарушена и работа почек. Это подвергает риску людей с почечной недостаточностью. Также дышать в такую погоду становится труднее, а горячий влажный воздух может спровоцировать симптомы астмы или ухудшить их. Вредные токсины могут проникнуть и в кровоток.
Перенапряжение во время сильной жары способно привести к растяжениям мышц, судорогам и рабдомиолизу. Последнее заболевание может повредить почки и вызвать нерегулярное сердцебиение.
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