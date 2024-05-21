Раскрыты преимущества для здоровья людей жизни без автомобилей

Раскрыты преимущества для здоровья людей жизни без автомобилейВозможно, вам стоит об этом подумать
После трёхнедельного отказа от автомобилей 10 из 12 водителей Оксфорда, участвовавших в проекте, заявили, что хотят пользоваться меньше машиной и после окончания исследования.
Согласно данным нового исследовательского проекта, за три недели без машин ежедневные выбросы от транспорта сократились в среднем на 53%. При этом у некоторых людей практически исчезли выбросы углекислого газа, связанные со средствами передвижения.
10 из 12 человек признались, что намерены пользоваться автомобилем меньше благодаря участию в эксперименте. 3 из 12 человек сообщили, что планируют внести существенные изменения в образ жизни благодаря проекту (например, полностью отказаться от автомобиля).
После завершения проекта многие участники сообщили об улучшении здоровья и благополучия, воссоединении с местной окружающей средой и людьми, а также о чувстве выполненного долга за вклад в снижение загрязнения воздуха и изменение климата. Также некоторые заметили, что смогли сэкономить деньги.
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