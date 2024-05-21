Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 мая 2024, 14:15
1 мин.

Раскрыты преимущества для здоровья людей жизни без автомобилей

Возможно, вам стоит об этом подумать
Результаты исследования, проведённого Центром по изменению климата и социальным трансформациям Университета Бата (CAST) в партнёрстве с климатической благотворительной организацией Possible and Low Carbon Oxford North (LCON), показали, что спустя три недели у жителей Оксфорда улучшились здоровье и общее благополучие. Всё это время участники жили без автомобилей.
Раскрыты преимущества для здоровья людей жизни без автомобилей
© Pixabay/CC0 Public Domain

После трёхнедельного отказа от автомобилей 10 из 12 водителей Оксфорда, участвовавших в проекте, заявили, что хотят пользоваться меньше машиной и после окончания исследования.

Согласно данным нового исследовательского проекта, за три недели без машин ежедневные выбросы от транспорта сократились в среднем на 53%. При этом у некоторых людей практически исчезли выбросы углекислого газа, связанные со средствами передвижения.

Раскрыты преимущества для здоровья людей жизни без автомобилей
© The New York Times

10 из 12 человек признались, что намерены пользоваться автомобилем меньше благодаря участию в эксперименте. 3 из 12 человек сообщили, что планируют внести существенные изменения в образ жизни благодаря проекту (например, полностью отказаться от автомобиля).

После завершения проекта многие участники сообщили об улучшении здоровья и благополучия, воссоединении с местной окружающей средой и людьми, а также о чувстве выполненного долга за вклад в снижение загрязнения воздуха и изменение климата. Также некоторые заметили, что смогли сэкономить деньги.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.