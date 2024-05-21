Раскрыты преимущества для здоровья людей жизни без автомобилей

После трёхнедельного отказа от автомобилей 10 из 12 водителей Оксфорда, участвовавших в проекте, заявили, что хотят пользоваться меньше машиной и после окончания исследования.

Согласно данным нового исследовательского проекта, за три недели без машин ежедневные выбросы от транспорта сократились в среднем на 53%. При этом у некоторых людей практически исчезли выбросы углекислого газа, связанные со средствами передвижения.