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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 июня 2024, 12:45
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Раскрыты преимущества для здоровья замачивания фасоли перед приготовлением

Вот о чём нужно помнить
Бобовые, в том числе фасоль, очень полезны для здоровья. Эти продукты хорошо насыщают благодаря наличию белка и клетчатки. Также сложные углеводы в составе бобовых дают устойчивую энергию.
Раскрыты преимущества для здоровья замачивания фасоли перед приготовлением
© Vicky Wasik

Замачивание фасоли даёт определённые преимущества для здоровья. По данным Министерства сельского хозяйства США, нут и сухую фасоль перед приготовлением следует очистить и замочить. Консервированная же фасоль не нуждается в этой процедуре.

Благодаря замачиванию фасоль будет готовиться равномерно. Это также сокращает время, необходимое для приготовления еды.

Вот какие ещё плюсы для здоровье даёт замачивание фасоли.

Уменьшение проблем с пищеварением. В фасоли содержатся олигосахариды. Эти углеводы организм может переваривать с трудом. Кроме того, это потенциально может способствовать возникновению газов, вздутия живота, болей в животе, диареи. Замачивание помогает уменьшить эти побочные эффекты.

Уменьшение количества антинутриентов. Они препятствуют усвоению питательных веществ. Например, лектины способны вызвать проблемы с пищеварением, если бобы приготовлены неправильно, фитиновая кислота может связываться с железом, кальцием и цинком и затруднять их усвоение, дубильные вещества препятствуют перевариванию белка и усвоению витаминов и минералов.

Раскрыты преимущества для здоровья замачивания фасоли перед приготовлением
© LARISA STEFANUYK / GETTY IMAGES

Улучшение текстуры и мягкости. При замачивании фасоли сохраняется её форма, а текстура и мягкость улучшаются. Это особенно важно для блюд с кремовой консистенцией.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.