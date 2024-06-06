Раскрыты преимущества для здоровья замачивания фасоли перед приготовлением

Замачивание фасоли даёт определённые преимущества для здоровья. По данным Министерства сельского хозяйства США, нут и сухую фасоль перед приготовлением следует очистить и замочить. Консервированная же фасоль не нуждается в этой процедуре.

Благодаря замачиванию фасоль будет готовиться равномерно. Это также сокращает время, необходимое для приготовления еды.

Вот какие ещё плюсы для здоровье даёт замачивание фасоли.

Уменьшение проблем с пищеварением. В фасоли содержатся олигосахариды. Эти углеводы организм может переваривать с трудом. Кроме того, это потенциально может способствовать возникновению газов, вздутия живота, болей в животе, диареи. Замачивание помогает уменьшить эти побочные эффекты.

Уменьшение количества антинутриентов. Они препятствуют усвоению питательных веществ. Например, лектины способны вызвать проблемы с пищеварением, если бобы приготовлены неправильно, фитиновая кислота может связываться с железом, кальцием и цинком и затруднять их усвоение, дубильные вещества препятствуют перевариванию белка и усвоению витаминов и минералов.