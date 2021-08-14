Раскрыты причины краха российского производителя косметики Natura Siberica

Сейчас, как подтверждают сами работники компании, без их ведома происходят значительные изменения. Меняют замки в офисе, блокируют доступ к компьютерам, по кабинетам самой организации ходят незнакомые им люди.

Обратившись к истории развития Natura Siberica, автор заметила, что к такому положению привели невозможность родственников договориться друг с другом о ведении бизнеса после смерти Андрея Трубникова и назначение впоследствии доверительным управляющим Бориса Любошица. А затем нотариус назначила другого управляющего - Григория Жданова. И уже Жданов на должность генерального директора взял Дмитрия Марсовича Ганзера, а тот сделал президентом Буйлова.

В целом Ирина Трубникова, бывшая супруга основателя организации, отмечает, что знает Буйлова с не очень хорошей стороны и что вместе с другими сотрудниками опасается того, чем может обернуться его руководство компанией.