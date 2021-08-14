Раскрыты причины краха российского производителя косметики Natura Siberica

Раскрыты причины краха российского производителя косметики Natura SibericaИзменения в компании начались после смены её генерального директора и президента
Конфликт, пишет автор, стал публичным 12 августа. Его причина - действия нового президента Natura Siberica Сергея Буйлова. Именно 12 августа в Instagram-аккаунте компании сотрудники разместили запись, где отказались продолжать работу.
Известно, что Буйлов уже работал ранее в организации, но был уволен из-за того, что на тот момент основатель Андрей Трубников был недоволен его деятельностью. После смерти Трубникова его назначили президентом, но кто - информации об этом нет. После этого Сергей, как утверждают работники, отменил удалённый формат работы, отключил без предупреждения тем, кто оставался работать дома, доступ к рабочим компьютером, а также заблокировал пропуска нескольким сотрудникам компании, бывшей жене Трубникова и его сыну Дмитрию.
Сейчас, как подтверждают сами работники компании, без их ведома происходят значительные изменения. Меняют замки в офисе, блокируют доступ к компьютерам, по кабинетам самой организации ходят незнакомые им люди.
Обратившись к истории развития Natura Siberica, автор заметила, что к такому положению привели невозможность родственников договориться друг с другом о ведении бизнеса после смерти Андрея Трубникова и назначение впоследствии доверительным управляющим Бориса Любошица. А затем нотариус назначила другого управляющего - Григория Жданова. И уже Жданов на должность генерального директора взял Дмитрия Марсовича Ганзера, а тот сделал президентом Буйлова.
В целом Ирина Трубникова, бывшая супруга основателя организации, отмечает, что знает Буйлова с не очень хорошей стороны и что вместе с другими сотрудниками опасается того, чем может обернуться его руководство компанией.