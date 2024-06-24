Раскрыты продукты, которые избавляют от жира в сосудах

Рыба. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови.

Оливковое масло. Оно очень полезно для сердца и сосудов и при этом не повышает уровень холестерина.

Орехи. В частности, миндаль. Он содержит полезные жиры и снижает холестерин.

Овёс. Он снижает уровень холестерина за счёт того, что в его составе много клетчатки.

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