Раскрыты продукты, которые улучшают работу мозга у детей

Учёные выяснили, что соевые продукты особенно полезны для детей. Такая пища содержит изофлавоны. Благодаря этому у детей улучшаются когнитивные функции: память, решение задач.

В новом исследовании принимали участие 128 человек, возраст которых составлял от 7 до 13 лет. Специалисты сравнивали рацион детей и их когнитивные способности.